La primera imagen de la Virgen de Fátima estará en Panamá durante la JMJ 2019

El Comité Organizador de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) 2019, anunció este lunes que la imagen original de la Virgen de Fátima, estará en Panamá durante el desarrollo este este importante evento.

En el marco de este anuncio, representantes del Santuario de Nuestra Señora de Fátima de Portugal viajaron a Panamá y explicaron que esta decisión se tomó “porque reconocen la importancia que tiene este evento mundial, por la devoción que San Juan Pablo II tuvo a la Virgen de Fátima, y por la profunda devoción que existe en el pueblo católico panameño”.

Se espera que la primera imagen de la Virgen de Fátima llegue a Panamá el 21 de enero de 2019, y por la importancia de la misma, vendrá acompañada de una delegación del Santuario integrada por el rector, Padre Carlos Manuel Cabecinhas; el director del departamento de Pastoral del Mensaje de la Virgen de Fátima, Padre Nuno Da Silva; el conservador y restaurador, Carlos Manuel Henriques; y del gabinete de comunicación, Catia Filipe.

Cabe señalar que la imagen de la Virgen de Fátima, fue tallada siguiendo indicaciones de la hermana Lucía, y fue coronada solemnemente por el Arzobispo de Évora, el 13 de mayo de 1947, y desde entonces ha recorrido varias veces el mundo, llevando consigo un mensaje de paz y amor.

“Es una imagen de madera, una escultura, pero representa mucho en la manera de representar a la madre de Dios, que ha sido vista por tres niños, Francisco, Jacinta y Lucía, el 13 de mayo de 1917… esta imagen que va a venir a Panamá, es esa imagen que ha sido hecha según las palabras de Lucía, que la consideraba la más parecida con lo que era la visión de los tres niños”, explicó el doctor Marco Daniel Duarte, director del museo del Santuario de Fátima y director del Departamento de Estudios del Santuario. Agregó que que después de haber recorrido 64 países de todos los continentes, la Rectoría del Santuario decidió que no debía salir más a no ser que fuera por alguna circunstancia extraordinaria, y resaltó que desde el año 2000 no ha salido de Portugal hasta ahora que vendrá a Panamá. “Nuestra Señora de Fátima viene al encuentro con los jóvenes del mundo a Panamá, así que seguimos agradeciendo a Dios por este otro regalo de la presencia de la que ha cumplido 100 años, donde aquel 13 de mayo, a tres niños nos dio este gran mensaje de oración, de conversión, de penitencia, pero sobre todo de su mirada ternura que nos hace descubrir nuestra dignidad”, destacó el Arzobispo de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa.

#Panama2019 🇵🇦 | "Reconocemos la importancia que tiene este evento mundial de la juventud; por la dovoción que #SanJuanPabloII tuvo a la Virgen de Fátima, y por la profunda devoción que existe en el pueblo católico panameño" P. Carlos Cabecinhas - Rector del Santuario de Fátima pic.twitter.com/PC688BgxZL — JMJ Panamá 2019 (@jmj_es) 27 de agosto de 2018