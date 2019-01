El papa insta a buscar una solución pacífica en Venezuela y se pronuncia sobre atentados en otros países

Un pronunciamiento con relación a la situación que enfrenta actualmente Venezuela, así como sobre las tragedias y atentados registrados en otros países, fue hecho este domingo por el Papa Francisco desde Panamá.

"Aquí en Panamá, he pensado mucho en el pueblo venezolano al que me siento particularmente unido en estos días, ante la grave situación por la que atraviesan pido al señor que se busque y se logre una solución justa y pacífica para superar la crisis, respetando los derechos humanos y deseando exclusivamente el bien de todos los habitantes del país", manifestó el Santo Padre.

También expresó su más firme reprobación ante el atentado terrorista registrado este domingo en una catedral de Filipinas, mientras se celebraba la eucaristía; y elevó una oración por las víctimas y los heridos.

Asimismo manifestó su sentimiento de pesar ante la tragedia que se registra en el estado de Minas Gerais, Brasil, donde el colapso una presa ha dejado cerca de 40 muertos y 300 personas desaparecidas, así como por la tragedia registrada en el estado de Hidalgo en México y que suma más de 100 víctimas.

Estas declaraciones fueron dadas por el Sumo Pontífice durante una visita realizada a la Casa Hogar El Buen Samaritano, ubicado en el corregimiento de Juan Díaz, el cual es un albergue para personas con VIH-Sida, a quienes el papa les envió un mensaje de esperanza.

Durante su discurso el papa hizo alusión a la parábola del Buen Samaritano, la cual indicó "nos muestran que el prójimo es en primer lugar una persona, alguien con rostro concreto, real y no algo a saltear o ignorar, sea cual sea su situación. Es rostro que revela nuestra humanidad tantas veces sufriente e ignorada".

"El Evangelio nos dice que una vez le preguntaron a Jesús: ¿Quién es mi prójimo? (cf. Lc 10,29). Él no respondió con teorías, ni hizo un discurso bonito o elevado, sino que utilizó una parábola ―la del Buen Samaritano―, un ejemplo concreto de la vida real que todos ustedes conocen y viven muy bien. El prójimo es sobre todo un rostro que encontramos en el camino, y por el cual nos dejamos mover y conmover: mover de nuestros esquemas y prioridades y conmover entrañablemente por lo que esa persona vive para darle lugar y espacio en nuestro andar. Así lo entendió el buen Samaritano ante el hombre que había quedado medio muerto al borde del camino no solo por unos bandidos sino también por la indiferencia de un sacerdote y de un levita que no se animaron a ayudar, porque la indiferencia también hiere y mata. Unos por unas míseras monedas, los otros por miedo a contaminarse, por desprecio o disgusto social no tenían problema en dejar tirado en la calle a ese hombre, enfatizó el papa

Asimismo incluyó durante el Ángelus el nombre de las víctimas del atentado en la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional de Bogotá, Colombia, registrado el pasado 17 de enero.

Resaltar que a la llegada del Santo Padre, fue proyectado un vídeo sobre la historia de la Casa Hogar, seguidamente un niños de 13 años del Centro Juan Pablo Segundo le regaló una canción, posteriormente se dio paso al discurso del papa.