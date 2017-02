Día del Implante Coclear se celebrará por primera vez en Panamá

Este sábado 18 de febrero se celebrará, por primera vez, el Día del Implantado Coclear. La actividad se desarrollará en el Parque Omar desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, completamente gratis.

El objetivo de la actividad es reunir a todas las personas que poseen un implante. Se estima son alrededor de 75 personas. Sin embargo, el Día del Implantado Coclear también busca orientar y evaluar a posibles candidatos, ya que en el Parque Omar habrá especialistas para esta tarea.



Un implante coclear es un dispositivo que se coloca en pacientes que no escuchan de forma natural y, que luego de haber sido implantados recuperan la audición o logran escuchar por primera vez.

Farina Robles, quien perdió la audición a los 16 años, producto de una meningitis bacteriana, dice: “Mi experiencia con el implante es maravillosa, poder entender y escuchar el lenguaje con la ayuda del implante es increíble. Hoy cuento con 24 años de estar implantada, me desempeño como oficial de crédito en el Banco Nacional de Panamá cuya fuente principal de mis funciones es la atención a clientes y gracias al implante lo hago como una persona oyente, tanto de frente con el cliente, como por teléfono. Cuando les comento a mis clientes y amigos de mi discapacidad auditiva se sorprenden y piensan que es mentira, me dicen que si no les comento, no se dan cuenta, ya que mi comunicación con ellos es totalmente normal y fluida.”

Farina es la primera paciente implantada en Panamá con Coclear y estará celebrando este día con todos los panameños que deseen recibir los detalles y beneficios de los implantes cocleares.