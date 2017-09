En octubre, Gran Carrera de Relevo por la Vida a beneficio de Fanlyc

En octubre vuelve la Gran Carrera de Relevo por la Vida que se estará realizando en la ciudad de Panamá y varias provincias, a beneficio de la Fundación Amigos del Niño con Leucemia y Cancer (Fanlyc).



Además de recaudar fondos para apoyar en el tratamiento, hospedaje, y atención de niños con cáncer, el principal objetivo de esta versión es la construcción de la posada "Yo tengo un amigo en David", para niños de las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y comarcas.



La carrera tendrá como sede las provincias de Panamá, Chiriquí, Veraguas y la región de Azuero. Los participantes deben completar un circuito de 3 kilómetros.

Más de 333 empresas e instituciones han confirmado su participación con equipos que se han comprometido a realizar entre 75 y 150 vueltas, cada vuelta representa una donación de B/.5.00 para los niños de Fanlyc.

A continuación las fechas de Relevo por la Vida 2017:

- 12 horas de Relevo Azuero- el 1 de octubre, en el Mall Paseo Central Chitré, de 6:00 am a 6:00 pm.

- 12 horas de Relevo Veraguas- el 8 de octubre, en el Boulevard Santiago, de 6:00 am a 6:00 pm.

- 24 horas de Relevo Panamá- a partir de las 8:00am del 14 de octubre a las 8:00 am del 15 de octubre en el Causeway de Amador.

- 12 horas de Relevo Chiriqui - 22 de septiembre, en Chiriquí Mall en David de 6:00 am a 6:00 pm.