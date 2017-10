Voluntarias del Hospital del Niño realizan gran recolecta de vestidos para el Outlet del Amor

Las Damas Voluntarias del Hospital del Niño realizan por tercer año consecutivo la gran recolecta de vestidos para la realización del Outlet del Amor.

El objetivo de la recolecta de este años es donar al Hospital sietes monitores de signos vitales tipo torre, ante lo cual instan a la ciudadanía a donar vestidos de fiesta, trajes de cóctel y vestidos de sacos y corbatas de hombre, en buen estado.

Las donaciones están siendo recibidas en el primer piso del nosocomio en horario de 6:00 a.m. a 11:00 a.m. detalla el Cuerpo de Voluntarias del Hospital del Niño. Las personas que no encuentren estacionamientos pueden llamar a la línea telefónica 227-6076 y una de las voluntarias bajará a buscar la donación.

El Outlet del Amor se llevará a cabo el próximo 3 de diciembre en horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m, en la pista de patinaje el Parque Recreativo y Cultural Omar.