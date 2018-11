635x357 Ulloa pide en Te Deum recordar los principios "no negociables" en las elecciones. Foto/PresidenciaPma.

635x357 Ulloa pide en Te Deum recordar principios "no negociables" durante las elecciones. Foto/Viola Guevara .

El arzobispo metropolitano, Monseñor José Domingo Ulloa centró el mensaje del tradicional Te Deum, en los acontecimientos que se aproximan para los panameños, siendo el principal de todos el proceso electoral que culminará el 5 de mayo de 2019, con las elecciones generales.

Ulloa pidió a los presentes reflexionar sobre la vida cristiana y en la sociedad, sobre el rol que juegan los ciudadanos en la escogencia de sus autoridades, así como la protección a los jóvenes que están inmersos en medio de la "incertidumbre", rodeados de clientelismo.

"En este momento decisivo, me parece oportuno recordar a todos aquellos principios no negociables para un cristiano, que son determinantes a la hora de elegir en conciencia a nuestras autoridades políticas. Estos principios son el respeto y la defensa de la vida desde su concepción, hasta el fin natural, el respeto de la familia y la promoción del bien común en todas sus formas", expresó.

"Es imprescindible que el ciudadano sepa elegir que no sea parte del clientelismo electoral, de la corrupción. La dignidad no tiene precio, tenemos que recuperar nuestro compromiso social, buescar el bien de todos y no el individual, debemos frenar esa vorágine destructiva en la que estamos inmersos", insistió en su mensaje, sobre la recuperación de la patria.

Agregó que la patria únicamente va a florecer, cuando exista igualdad entre los ciudadanos, por esto, asegura, la única manera de construir un país fraterno se debe avanzar por el camino del diálogo, el respeto a la Ley, a las instituciones.

Monseñor, que enfatizó que su mensaje no busca hacer una influencia política, sino problamar la verdad como pastor de la Iglesia, recordó que el Te Deum es el canto que entona la Iglesia en los actos más relevantes del país y que por primera vez se tocó en el poblado de Santa María La Antigua de Darién, el 9 de septiembre de 1513, en la choza del cacique Cémaco, con su primer obispo Fray Juan de Quevedo.