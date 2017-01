Miss España se autodefine: "sencilla, con ganas de trabajar e independiente"

Una mujer "sencilla, con ganas de trabajar e independiente"; así se autodefine la candidata española a Miss Universo, Noelia Freire, que confía en su "naturalidad" para ganar la corona el próximo lunes en Manila.

"No necesito un papel para hacer bien mi trabajo o caer bien a la gente y creo que sería una buena embajadora de Miss Universo, porque eso es lo que buscan", aseguró la ciudadrealeña de 24 años a Efe en una entrevista en la capital de Filipinas, donde ha comenzado el sprint final del certamen de belleza.

Las representantes de 86 países, llegadas al país asiático en las pasadas semanas, participan estos días en diversos actos y desfiles previos a la gran final, que tendrá lugar el lunes 30 a las 8.00 hora local (1.00 de la madrugada en España).

Noelia Freire, ex peluquera coronada Miss España el pasado diciembre y cuyo sueño es "ser modelo de Victoria's Secret", asegura que va "a por todas" y cree que "es difícil pero no imposible" hacerse con la codiciada corona pese a que no parte como una de las favoritas.

Hasta ahora solo una española, la malagueña Amparo Muñoz (1954-2011), ha logrado alzarse con el título de Miss Universo -el de 1974- y curiosamente lo hizo en Manila, una coincidencia que la actual Miss España considera el "talismán" que podría darle la victoria el lunes.

En la gala se nominará a las doce concursantes candidatas a la corona, que serán las que más votos hayan recibido de los internautas de todo el mundo durante toda la semana en la página web oficial del certamen.

La española reconoce "ser consciente" de que el voto popular podría jugar en su contra, ya que en otros países -como es el caso de los latinoamericanos y del sudeste de Asia- Miss Universo despierta una mayor atención y la gente se vuelca en masa a elegir a sus compatriotas.

De este modo, explica, "hacerse un hueco en el Top 12 ya sería un triunfo y solo participar en este certamen es un privilegio; muchas niñas matarían por estar aquí".

De las doce elegidas el día de la final se cribará a la mitad y solo seis se enfrentarán a la entrevista del jurado compuesto por ex misses, el paso más temido para Noelia Freire en caso de que consiga avanzar hasta esta etapa.

"Lo que más temo es la entrevista del jurado, porque cuando entras y están ahí todos sentados te imponen mucho y no puedes fallar en nada", confiesa la manchega, que se ha preparado a conciencia esta prueba y tiene asignado un intérprete al no sentirse del todo cómoda hablando en inglés.

Tras esa entrevista las tres elegidas deberán subirse de nuevo a la pasarela en un último desfile y despejar las dudas del jurado que finalmente revelará el nombre de la ganadora de esta tardía edición de Miss Universo 2016.