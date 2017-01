Tramitan envío de traje de fantasía de Señorita Panamá a Filipinas

Toda una polémica se ha generado porque el vestido de fantasía que utilizará Keity Drennan, Señorita Panamá, en el Miss Universo aún no está en Filipinas ya que no pudo viajar con ella la semana pasada cuando partió al certamen.

César Anel Rodríguez, de la Organización Señorita Panamá, explicó que debido a las dimensiones de la caja donde fue almacenado el vestido para el viaje a Manila eran muy grandes y la aerolínea se vio en la obligación de retornarlo. Ahora el traje, que es un diseño de Daniel Cortina, deberá ser enviado a través de una aerolínea de carga o con alguna persona que vaya a Filipinas. Se estima que esta semana el vestido, que lleva por nombre "Flores y café: orgullos de mi tierra", llegue a Filipinas.

Aporte del Gobierno

Luego que Rodríguez realizara una transmisión a través de Facebook, surgieron interpretaciones que afirmaban que la Organización Señorita Panamá estaba solicitando apoyo del Gobierno para lograr enviar el traje de fantasía a Filipinas. Sin embargo, el directivo ha aclarado que no dependen del apoyo del Gobierno Nacional para realizar esta labor.

Agregó que solamente se ha realizado una solicitud, como se ha hecho en años anteriores, en busca de apoyo para la candidata. Explicó Rodríguez que esto se realiza desde la época del mandato de Mireya Moscoso e incluso se dio durante el periodo de Ricardo Martinelli. Aunque desconoce si durante esta administración se haya realizado algún aporte para la representación de Panamá en el Miss Universo.

Rodríguez aclaró que el vestido no viajó no porque no haya dinero, sino por las dimensiones de la caja. Esto ya fue subsanado y se realizarán las gestiones para llegue a Filipinas esta semana.