Señorita Panamá responde a críticas sobre su uña "descuidada"

La noche de este domingo se celebró la 66ta edición de Miss Universo, el cual se celebró en la ciudad de Las Vegas.

Y como recordarán, la representante panameña, Laura de Sanctis ganó una mención muy especial, nada más y nada menos que el título de Miss Congeniality del Miss Universo 2017, que significa Miss Simpatía o Miss Amistad.

Este título es concedido por las votaciones de las concursantes que eligen a la representante para Miss Amistad.

Es importante resaltar que por primera vez una panameña gana este tipo de mención en un Miss Universo, en el cual también recibió una cantidad de dinero.

Y a raíz de eso, De Sanctis compartió a través de sus redes sociales el papel que certificaba que era la elegida como Miss Amistad y para no revelar la cantidad de dinero que se había ganado, optó por poner el dedo sobre la cifra, lo que no sabía era que las redes sociales iban a volcarse sobre su uña un poco desgastada.

Sí, se me desgastaron mis uñas, porque aquí no nos dejan hacer manicure ni pedicure, el Shellac en la segunda semana, miren que bonitas, se me cayeron