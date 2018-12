Rosa Montezuma asegura que le gustaría ser alcaldesa

"Más vale el deseo de superación, el deseo de llegar lejos", así lo aseguró Rosa Iveth Montezuma, este jueves en la edición matutina de Telemetro Reporta, donde dio detalles sobre su participación en la 67° edición del Miss Universo, llevado a cabo el pasado domingo 16 de diciembre en Bangkok-Tailandia.

La primera mujer de raíces indígenas en coronarse como Señorita Panamá, contó su experiencia en el importante concurso y dejó claro que la belleza interior es la que siempre ha querido proyectar, ya que para ella la belleza física es un "complemento", pero no lo más importante.

Con el buen humor que la caracteriza expresó que el viaje a Tailandia es muy largo y que cuando regresaba de allá a Panamá, ya no sabía cómo sentarse cuando faltaban cuatro horas para llegar a su tierra; Montezuma dijo que durante todos los días que estuvo dentro del certamen, pudo compartir con todas sus compañeras y nunca sintió miedo o tristeza.

Dio muy buenos comentarios de su compañera de habitación, Miss Honduras, Vanessa Villars; y dijo que como eran 94 candidatas era difícil conocer en detalle a cada una pero que sí pudo compartir con las representantes de Honduras, Colombia, Ecuador, Nicaragua, México, Bolivia, Paraguay, Argentina, Venezuela y Chile.

Muchas personas se preguntaban si en el Miss Universo las participantes tenían que encargarse de su arreglo personal (maquillaje, estilismo, vestimenta), y Rosa respondió a la interrogante. Gracias a la asesoría del equipo de Señorita Panamá, Montezuma pudo maquillarse y arreglarse el cabello durante todos los días que estuvo en el concurso, de hecho contó una anécdota con el Traje Nacional, tuvo que ponérselo sola, ya que no había quién la apoyara en ello, así que poco a poco fue armando las partes, luego de maquillarse, y así estar lista para salir al escenario.

¿Rosa Montezuma como alcaldesa de Panamá?

Pues bien, cuando se le preguntó a Montezuma por sus planes futuros dijo que está segura que las oportunidades llegarán pero que su interés es "trabajar en sociedad"; posteriormente aseguró que le gusta la política y que le gustaría un cargo donde pueda estar en contacto con muchas personas, para escucharlos y ayudarlos, como por ejemplo "una alcaldesa o representante".

"Me gusta la política, mi papá es político, mi abuelito también... me gusta porque siempre tuvimos que atender a las personas, la mejor manera de hacer política es acercarnos a la gente, ser representante, ser alcaldesa, allí tienes bastante contacto con las comunidades, pero ser diputado no lo veo tanto así...es estar más de cerca, una alcaldesa, allí es donde me gustaría y por qué no presidenta de la República", manifestó la reina panameña.