Rosa Montezuma: "A partir de ahora vienen muchos proyectos"

Señorita Panamá, Rosa Montezuma compartió este lunes los planes que tiene a futuro tras participar del Miss Universo y, hasta reveló algunos datos muy interesantes sobre la gala final a nuestro enviado especial Alex Medela a través de la plataforma digital Medcom Go.

Para empezar, Montezuma resaltó que se lleva muy bonitas experiencias y que compartió muy buenos momentos con las otras concursantes, pero que hizo más amistad con las latinas.

Hasta ahora esto ha sido una de las mejores experiencias de mi vida

Su partipación en Miss Universo le deja muchas experiencias y vivencias, muchas de ellas ocurridas durante la gran final. Confesó que detrás del escenario había mucha tensión sobre quiénes lograrían la clasificación.

Pero al final, decidió disfrutar el momento. "Si clasifico o no, ya estoy aquí y voy a gozarlo... voy a divertirme", dijo Señorita Panamá ante las cámaras.

"Si llegué hasta este momento es porque Dios lo quiso así y sólo por eso, debía estar feliz por vivir mi gran sueño".

Al no clasificar, no pudo evitar sentirse un poco triste, pero eso no logró opacar la emoción de llamarse Panamá frente al mundo, aunque admitió que un punto clave era la entrevista con el jurado. "Yo sé que hice un buen trabajo pero había tantas historias que uno no conoce, que me imagino que hubo otras cosas que impresionaron más al jurado".

Planes a futuro

Alex Medela le preguntó sobre lo primero que quiere hacer luego del concurso, a lo que ella respondió con una gran sonrisa que desea pasar la fiestas en su casa junto a su familia y poder dormir en su cama y luego comer papas fritas.

Todavía tiene muchos compromisos con los patrocinadores, y estará realizando muchos proyectos con el Banco Mundial para el beneficio de las comunidades indígenas, además de trabajar junto a la Organización Señorita Panamá.

Vida Amorosa

Referente sobre su vida amorosa, no quiso revelar muchos detalles, pero sí aseguró que hay una persona que le gusta. Lo que sí es cierto, es que nuestra bella Rosa Montezuma unió a todo un país y que se siente el doble de feliz porque además de cumplir su sueño también estaba viviendo el sueño de Panamá.