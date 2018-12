"Tengo fe que Rosa debe estar entre las finalistas": César Anel Rodríguez

El presidente de la Organización Señorita Panamá (OSP), César Anel Rodríguez, dio algunos detalles de la gala final del Miss Universo,

a través de un live realizado en la cuenta de Instagram de la organización, la noche de este sábado.



Destacó que la representante de Panamá, Rosa Iveth Montezuma, "ha tenido una muy buena representación" y que el clima dentro del

concurso es positivo; además, expresó que "tengo fe y confianza que Rosa debe estar entre las finalistas".



Con respecto al traje de noche, dijo que llegará un vestido del extranjero que es "hermoso y de un diseñador muy importante"; pero que

aún no es seguro que ese sea el que use en la final.



Por otro lado, Rodríguez informó que desde la Escuela de Alto Caballero, en la comunidad de Montezuma, habrá señales vía satélite con

la transmisión del Miss Universo y estarán los abuelos de Rosa apoyándola.



"Si va a ganar o no, eso no lo sabemos, no depende de ella, sino de su destino", finalizó.