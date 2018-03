Panamá visitará a T y T el 17 de abril

La Federación de Fútbol de Trinidad y Tobago confirmó un partido amistoso para el 17 de abril frente a su similar de Panamá.

El encuentro que se jugará en el Ato Boldon Stadium, ubicado en la ciudad de Couva, servirá para el técnico Hernán " Bolillo" Gómez para observar a los jugadores del plano local (LPF) que afrontarán este compromiso teniendo en cuenta que no es en fecha FIFA.

La última vez que se enfrentaron ambas selecciones fue por el hexagonal el 5 de septiembre ganando 3-0 en el Rommel Fernández, aunque en territorio trinitense perdimos 1-0. *

Trinidad and Tobago's Senior Men's Team will face World Cup bound Panama at the Ato Boldon Stadium in a Friendly International on April 17th.



T&T are also preparing for away friendlies to Guadeloupe and Martinique on March 23rd and 25th. pic.twitter.com/OETj5pAsJ0