AAUD desplegará 680 funcionarios para limpieza de la Cinta Costera en Carnaval

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario se comprometió este miércoles a garantizar la limpieza de la Cinta Costera durante los días de Carnaval.

De acuerdo con la AAUD un total de 680 funcionarios entre damas de barrido, recolectores, conductores, supervisores y fiscalizadores de la entidad estarán asignados a la ruta del Carnaval.

De igual forma se tiene previsto utilizar 4 barredoras mecánicas 8 camiones rejillas, 4 empacadoras de 25 yarda, 2 camiones roll- on off y dos tanques, 2 mini cargadores, 7 vehículos tipo Pick - Up para supervisión. Asimismo, se estarán colocando tanques metálicos de 2.5 yardas y 100 tanques plásticos de 110 litros para residuos, a lo largo de la ruta del desfile, así como en el área de culecos y tarimas.

Las labores de limpieza iniciarán desde el sábado 25 de febrero a las 5:00 a.m., mientras que el horario de limpieza de la tarde será a partir de las 3:00 p.m., luego de finalizado los culecos y así será diariamente para asegurar que el área de fiestas se mantenga completamente limpia.

Por su parte los fiscalizadores estarán verificando que los que los puestos de expendio de comidas y bebidas cuenten con sus debidos tanques o recipientes para la basura, la AAUD advierte que quienes sean sorprendidos sin estos serán sancionados.

Además hacen un llamado a la ciudadanía a depositar sus residuos en los tanques instalados en toda la ruta del Carnaval.