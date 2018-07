AEVE denuncia abandono de docentes de la comarca Ngäbe Buglé

Sin alimentos, en precaria condición de salud y abandonados se encuentran al menos cien docentes que laboran en la zona de Ño Kribo, en la comarca Ngäbe Buglé, denunció este lunes la Asociación de Educadores Veraguenses (AEVE).

La crisis ocurre según la dirigencia después que el Gobierno incumplió un cronograma de traslados de los educadores de difícil acceso. Y ahora los educadores que realizan su trabajo en la comarca están desesperados y además consternados después que una de sus compañeras perdió al bebé que esperaba en medio esta crisis. Otros están padeciendo hipertensión y han tenido que alimentarse con hierbas ante la escasez de comida en esa zona apartada, aseguró hoy el dirigente de AEVE, Juan José De La Lastra.

"Vamos a responsabilizar al presidente de la República y al Ministerio de Educación...con la salud, con la integridad física no se juega", dijo De La Lastra esta mañana a RPC Radio.

El dirigente agregó que el Gobierno se comprometió a hacer los traslados de los docentes, sin embargo pasó el mes de julio sin que ellos tuvieran acceso al transporte aéreo. "Cerca de 80 docentes no han sido buscados y mantienen más de 10 días sin alimentos, muchos me llamaron y me dijeron que se iban a arriesgar a bajar por la cordillera", explicó el docente.

De La Lastra recordó que en el mes de mayo interpusieron una querella contra la ministra de Educación, Marcela Paredes de Vásquez por supuesto incumplimiento de las funciones de servidores públicos y "abandono" de docentes. Agregó que una vez logren reunirse con sus colegas afectados, van a analizar acciones a tomar por el riesgo que están atravesando los educadores.