AMP y Korean Register Of Shipping firman acuerdo para servicio de reconocimiento

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) suscribió un acuerdo con la compañía Korean Register Of Shipping (KR) a fin de mantener las autorizaciones otorgadas a la compañía como una Organización Reconocida (OR) en cumplimiento del Código para las Organizaciones Reconocidas (Código OR), aprobado por la Organización Marítima Internacional (OMI).

Esto se da luego de que la dirección general de marina mercante auditara a la compañía en sus oficinas centrales, en Busan, República de Korea, obteniendo resultados satisfactorios.

En base a los resultados positivos obtenidos se recomendó la firma del acuerdo oficial para la delegación del servicio de reconocimiento y expedición de certificados técnicos a las naves inscritas en la Marina Mercante Panameña.

De igual forma, se mantienen las autorizaciones otorgadas a la compañía KR, para que en nombre de la República de Panamá, actúe como una organización de protección reconocida de conformidad con las enmiendas de 2002 al convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, que adopta el Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias.

Panamá posee la flota mercante más grande del mundo, cuenta con 27 organizaciones reconocidas a nivel nacional e internacional.

Las OR son las entidades auxiliares privadas debidamente autorizadas por las administraciones de bandera, en nuestro caso, por la administración marítima panameña, para que garanticen el cumplimiento de las normas de navegación y de seguridad marítima, de la marina mercante en nombre de la República de Panamá, conforme a las normas nacionales e internacionales.