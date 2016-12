AMP reitera llamado al cumplir de medidas de seguridad marítima

La Autoridad Marítima de Panamá hizo un llamado a la población en general a tomar en cuenta las medidas de seguridad al transportarse por vía marítima para salvaguardar sus vidas y la de los suyos.

Entre las medidas de seguridad establecidas por la AMP están el uso obligatorio del chaleco salvavida para todos los pasajerso y tripulantes de las embarcaciones. Los responsables de la nave deberán equipo de comunicación apropiado, luces de bengala, motor fuera de borda en buenas condiciones, extintor de incendios portátil vigente tipo ABC no menor de cuatro kilos, entre otras, así como titulación, conocimiento y entrenamiento apropiado para garantizar la seguridad de la navegación.

Además reiteran que las embarcaciones fuera de borda solo podrán realizar viajes en horario de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. De igual formas advierten que las embarcaciones que se dediquen a la Pesca Artesanal o Pesca Semi-Industrial no pueden llevar pasajeros y las naves que prestan servicio de transporte de pasajero no deben exceder el número de personal para el cual están habilitados, y deberán considerar el equipaje como parte de la capacidad de carga.

La AMP advierte que no permitirán el zarpe de las embarcaciones que incumplan las medidas de seguridad, y en caso de reincidencia podrán ser sancionados y multados.