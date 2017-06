APEDE ve “con buenos ojos” relaciones con China y cuestiona al MP sobre caso Odebrecht

El presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, Juan Gabriel González, considera positivo el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Panamá y China, anunciado por el Presidente de la República de Panamá el pasado 12 de junio.

“Creo que es una decisión correcta la que tomó la Cancillería y el Gobierno Nacional en ese sentido de retomar las relaciones con China Continental… lo vemos con buenos ojos, fue un anunció importante y todos esperamos que ello a futuro se traduzca en inversiones para nuestro país”, expresó González en el programa Radiografía.

Indicó que era una decisión que Panamá tenía que tomar y que ya varios países de la región también habían tomado, resaltando que además China es el segundo usuario más importante del Canal de Panamá.

“Lo que se vaticina a futuro desde el punto de vista comercial es que va a ser la potencia económica comercial en los próximos años, nuestros muchachos, nuestros hijos, nuestros nietos, posiblemente tengan que hablar inglés y mandarín”, destacó.

Por otro lado, González hizo referencia al caso Odebrecht, cuestionando la poca información y comunicación por parte del Ministerio Público, quien a la fecha no ha dado a conocer las delaciones en Brasil.

“Llegó el 1 de junio y todos teníamos esa expectativa y no se dio nada, la Procuradora General de la Nación hizo una conferencia de prensa, manifestó, explicó, pero le soy franco, yo no comprendí del todo las razones por las cuales no se dio la información clara del por qué no se revelaron las posibles delaciones”, indicó.

A su juicio quiere pensar “aunque pueda resultar inocente mi apreciación, que la Procuradora General de la Naciona es bien intencionada, me parece proba, sin embargo lo que sí he señalado en varias ocasiones es que los mecanismos de comunicación del Ministerio Público no son los más correctos”.