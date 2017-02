ATP anunciará este viernes lugar y hora para puestos de venta en Carnaval capitalino

El próximo viernes 17 de febrero, la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) anunciará el lugar y la hora en que se entregarán los 60 permisos para los puestos de venta de comida en la ruta del Carnaval capitalino.

De acuerdo con la entidad, los interesados deben llevar una carta en donde solicitan a la ATP el permiso; tanto el propietario del puesto como todos los ayudantes deben ser panameños, por lo que se harán las inspecciones para garantizar que sea así.

"Todos los que laboren en los puestos de comidas deben poseer sus carnets de salud respectiva", detalló el comunicado.

El costo por adquirir un kiosco fijo para la venta de comidas y bebidas será de B/.100.00, desglosados de la siguiente manera: B/.60.00 para la ATP, B/.10.00 a Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), B/.10.00 al Cuerpo de Bomberos de Panamá, B/.10.00 para el Municipio de Panamá y B/.10.00 para el Ministerio de Salud (Minsa).

La ATP explica que los puestos deben “mantener los documentos en regla en el lugar asignado y no se permitirá equipos de sonido de ninguna clase en los mismos”. Los horarios para abastecer los kioscos de mercancía por proveedores en vehículos serán de 8:00 a.m. a 11:00 a.m., mientras que de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. y solo se ingresará caminando.

-No se permitirá el uso ni la venta de confeti, spray que contengan gases tóxicos, productos que irriten la piel ni cornetas.

-Los dueños de kioscos deberán ingresar utensilios como cuchillos y punzones el primer día, después no se les permitirá el ingreso.

Los 4 días de carnaval se asignará un carro cisterna que distribuirá entre las 8:00 a.m. y 10:00 a.m. el agua potable a los puestos de ventas.