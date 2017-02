ATP solo entregará 60 permisos para puestos de venta en Carnaval capitalino

La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) solamente entregará 60 permisos para la colocación de puestos de venta de alimentos durante la celebración del Carnaval capitalino 2017.

“Va a haber una ventanilla única, la próxima semana vamos a estar diciendo dónde y cuándo se van a expedir los permisos que van a ser solamente 60 igual que el año pasado”, enfatizó el administrador de la ATP, Gustavo Him.

Explicó que únicamente se entregará esta cantidad debido a que en el Carnaval 2016 tuvo resultados positivos, así como para evitar que se susciten situaciones como en años anteriores en los que se entregaban más de 100 permisos y se generaban múltiples quejas de los vendedores al no poder hacer negocio.

Los permisos tendrán un costo de 100 dólares y serán entregados únicamente únicamente a panameños, quienes para obtenerlo deberán contar con los dos carnet de salud (blanco y verde). “No se pueden vender a extranjeros, los que sean sorprendidos en esta práctica se les retirará”, advirtió.

Por otro lado reiteró la importancia de mantener las medidas de salud y seguridad durante esta celebración. “Es importante que se guarden todas las medidas de salud, no se pueden preparar alimentos en el lugar, no pueden entrar por cualquier lado los alimentos, y tienen que recordar que no pueden usar para venta de chorizos o carnes en palito pinchos punzocortantes por temas de seguridad”, explicó.

Cabe señalar que más temprano un grupo de personas se acercó a los predios del Centro de Convenciones Atlapa, donde operan las oficinas de la ATP, en busca de información sobre fechas y requisitos para obtener estos permisos.