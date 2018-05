ATP investiga a funcionaria tras irregularidades en operativo contra hostal

635x357 Him: regulación no permite hostal y venta de licor lugar en un mismo lugar. Álvaro Alvarado

El director de la Autoridad de Turismo de Panamá, Gustavo Him informó que la institución se encuentra investigando a una funcionaria debido a irregularidades en un operativo contra el hostal Panamá House.

De acuerdo con Him durante la inspección la funcionaria aseguró que el local no contaba con la documentación correcta para la actividad de alojamiento, sin embargo tras la denuncia de la propietaria se descubrió que sí tienen los papeles en regla.

Ante esto se inició un proceso contra la trabajadora de la ATP, "nos pidieron que tomáramos algún tipo de acción contra la funcionaria que hizo la inspección, estamos haciendo todo lo que es la investigación sobre el tema, pero nosotros no podemos tomar una acción si no investigamos específicamente qué fue lo que se dio", expresó Him.

Aseguró que en caso de que la funcionaria haya actuado mal se tomarán las acciones necesarias, pero que antes se debe investigar todo. Adelantó que si se llegara a probar que actuó mal puede ser destituida, "pero tenemos entendido que ella siguió el proceso, lo que sí se mal interpretó fue la información y entendemos la molestia de la concesionaria".

El administrador de la ATP dijo que en este caso también hay que tener en cuenta que la junta comunal había puesto una denuncia donde pedían que se hiciera una investigación por el tema de ruido en la noche, por lo cual se está analizando y no se pude dar un pronunciamiento final hasta no contar con todos los elementos.

De acuerdo con Him durante la inspección se descubrió que en el lugar había una operación de restaurante y licor, sin embargo en los hostales y pensiones no se puede vender bebidas alcohólicas, según las regulaciones de la ATP y aunque la propietaria contaba con los dos permisos no se puede tener los dos negocios en un mismo lugar, toda vez que un hostal es un acompañamiento familiar donde la gente reside por lo tanto no puede haber licor.

Agregó que han recibido quejas de hostales que venden licor y se transforman en vez de un alojamiento en bares o discotecas "ella tiene que definir si va a ser restaurante o pensión, no pueden ser las dos al mismo tiempo".

La inspección al hostal fue realizado por la Autoridad de Turismo de Panamá en conjunto con el Ministerio de Comercio e Industria, Junta Comunal, la Policía Nacional, producto de una queja de la junta comunal.