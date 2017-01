ATP podría tomar organización del Carnaval de Las Tablas tras disputa por tercera tuna

El alcalde del distrito de Las Tablas Noé Herrera salió al paso de las declaraciones del administrador de Turismo de Panamá, Gustavo Him, quien dijo que si la alcaldía no toma la responsabilidad de la organización del Carnaval tableño la ATP lo hará.

Herrera manifestó que como alcalde no está facultado ni legal ni constitucionalmente para dirimir un tema de Junta de Carnaval, según lo establecido en el Decreto 77 de 1964 de la Procuraduría de la Administración , el cual dice que la ATP es la responsable de la organización del Carnaval en todo el país.

Agregó que además la celebración está siendo insostenible para los tableños debido a los costos de los carros alegóricos y demás de la organización del evento por lo que sostiene que la Autoridad de Turismo de Panamá debe darle igual o mayor aporte que el Carnaval Capitalino, toda vez que es el más importante del país.

Por su parte, Him, quien intervino la entrevista manifestó al alcalde de Las Tablas "que si no va a tomar sus responsabilidad de darle seguimiento a la organización del Carnaval de Las Tablas, porque no ha querido tomar la responsabilidad, la Autoridad de Turismo de Panamá va a entrar".

Además señaló vía telefónica que si ellos emiten una decisión sobre la participación de las tunas, ellos tomarán la organización completa del evento " porque nosotros no queremos ser responsable de las decisiones, pero no de las conformación del Carnaval y de la organización, por lo cual si el señor alcalde no quiere organizar uno de los carnavales con mayor historia y que representa el turismo de nuestro país la Autoridad de Turismo lo va a hacer".

Según el administrador de la ATP, la decisión de Herrera debió ser mantener el tradicional Carnaval de Las Tablas con dos tunas como siempre ha sido, sin embargo el alcalde reiteró que no está facultados para estas decisiones.

El Carnaval de Las Tablas, uno de los más vistoso y atractivos del país se encuentra en una disputa en su organización debido a la conformación de una tercera tuna desde el 2015.