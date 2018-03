"La ATTT necesita una reorganización", Martínez por caso de boletas falsas

El abogado Víctor Martínez se refirió a la investigación de oficio que abrirá el Ministerio Público (MP), sobre las irregularidades en el registro de boletas e infracciones de tránsito.

Indicó que la institución necesita una reorganización, personal y técnicos preparados no como el actual director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Julio González, “un muchacho muy sano a nivel de su profesión, pero sin la menor experiencia, se improvisó instalandolo en la entidad y aquí están los resultados negativos y perjudiciales para el país, como las boletas fantasmas”.

Por su parte, Raúl Alvarado Escudero relató como un agente de la Dirección de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional (DNOT), le impuso dos boletas "falsas" con todos sus datos, mientras se encontraba laborando.

Escudero explicó en una entrevista a Telemetro Reporta que al intentar renovar su licencia el año pasado 2017, dos meses antes entró al sistema de la ATTT para revisar su historial de conductor, encontrándose con la sorpresa que tenía una boleta de B/.50.00 dólares con desacato del 2 de noviembre por “obstrucción del tráfico”; posteriormente el 15 de noviembre le apareció otra.

"En la boleta aparecían todos mis datos impuestos por un agente de la DNOT, definitivamente no podía ser yo, debido a que la hora de la boleta me encontraba trabajando, tengo evidencia de entrada y salida del edificio donde laboro, posteriormente me informan que debía buscar al agente de la DNOT”, señaló el ciudadano.

Al encarar al agente tras varios procesos en la ATTT y la Dirección de Responsabilidad Profesional (DRP), Escudero detalló que grabó una conversación con la unidad que al inicio trato de evadir su responsabilidad, minutos después decidió darle el dinero para el pago de las multas con la condición que lo ayudara con la denuncia presentada en la DRP.

El abogado Martínez exhortó a todos los conductores que tengan registros irregulares de boletas e infracciones que no cometieron, presentarse en las instalaciones de la Fiscalía Anticorrupción del Sistema Penal Acusatorio (SPA), Sección de Atención Primaria para interponer las denuncias, “confío en que se actúe como se lo ordena la ley”.