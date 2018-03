Abogada asegura que "Pany" Perez tenía de fuero electoral durante investigación preliminar

La abogada Gladys Quintero, aclaró que el amparo de garantías fallado a favor del alcalde separado de La Villa de Los Santos Eudocio "Pany" Pérez, obedece a que gozaba de fuero penal electoral al momento que Fiscalía Antidrogas del Ministerio Público (MP), inició la investigación preliminar.

Quintero indicó que "Pany" Pérez gozó de fuero penal electoral del 14 de julio de 2016 cuando presentó su postulación para las elecciones internas del partido y hasta el 25 de febrero de 2017, tres meses después que culminaron las elecciones internas el pasado 25 de noviembre de 2016.

Explicó que la operación denominada "El Gallero" inició el pasado 21 de septiembre de 2016, y que el 9 de diciembre de ese mismo año, el fiscal a cargo de la investigación recibió información de un subcomisionado encargado de la división antidrogas que decía que tenía como colaborador al alcalde separado, y de acuerdo con la jurista, desde ese momento se debió consultar al Tribunal Electoral si este contaba con fuero electoral y solicitar su levantamiento para poder continuar la investigación, sin embargo no se hizo.

Agregó que no fue hasta el 29 de agosto de 2017, cuando inicia la investigación formal que el fiscal solicitó al TE certifique si su representado gozaba entonces de fuero electora o no "en ese momento no tenía, pero mi discusión se centraba en que al momento en que un ciudadano es mencionado en una investigación, si el fiscal sospecha que puede tener fuero electoral penal, inmediatamente debe ir al TE, y en el momento del inicio de la investigación tenía fuero electoral".

Señaló que en virtud de esto presentó ante el Tribunal de Amparo de Garantías una solicitud de demanda el 1 de noviembre de 2017, y que fue respondida el pasado 15 de marzo a través de un fallo que concede el recurso y además revoca la presentación de imputación de cargos.

A "Pany" Pérez se le habían formulado cargos por los delitos de corrupción de servidores públicos y blanqueo de capitales, por su presunta vinculación con una red criminal dedicada al narcotráfico, y estaba con las medidas de impedimento de salida del país y restricción al distrito de La Villa, así como la notificación periódica, luego que fuera separado de su cargo de alcalde.

Con la revocación de la imputación también se deben levantar las medidas cautelares al alcalde separado, quien continúa en el proceso, pero ahora como indiciado, según la abogada, quien dijo que el fiscal deberá conseguir nuevos elementos para una nueva imputación, toda vez que la información recabada previo al fallo no puede ser utilizada.

Quintero indicó que el dictamen del tribunal vence este viernes y posterior a este los interesados tienen un día para recurrir y luego ella presentar su escrito de oposición a dichos argumentos.