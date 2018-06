Abogada Polo: sistema de pre-citas de Migración "es un censo para la rebusca"

La abogada Indira Polo hizo un llamado llamado al Órgano Ejecutivo para que elimine los proceso de regularización de los extranjeros que a su juicio crea un desorden migratorio en Panamá.

De acuerdo con Polo el proceso de pre citas que habilitó el Servicio Nacional de migración es el mismo Crisol de Raza que inició en 2010 y fue modificado en el 2016 por el presidente Juan Carlos Varela quien quien le cambió el nombre a regulación migratoria, pero nunca fue derogado.

"Queremos dejar claro que no es un censo, esto que está diciendo el director no va a ser un censo, o si está siendo un censo le vamos a poner el censo para ver cuánto voy a ganar, el censo para la rebusca, el censo para la pata", expresó sobre el nuevo sistema a través del cual decidirá si se dan o no las citas para la regularización.

Según Polo la ley de Migración establece un gran número de visas para distintas necesidades desde empelados domésticos estudiantes, alternadores, entre otros.

Asegura que a regularización migratoria es un desorden provocado por el gobierno anterior que el actual dio continuidad y es muy probable que lo replique también el próximo debido a que es un negocio del cual el 80% de los ingresos va a Presidencia y el 20% a Migración.