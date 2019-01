Abogada explica quienes serán castigados por defraudar más de B/.300 mil al fisco

La abogada Martha Luna, especialista en temas fiscales, aclaró que el proyectro que penaliza la evasión fiscal y que está a espera de sanción por parte del mandatario Juan Carlos Varela, solo castigará con pena de cárcel a quien de manera intencionada hace doble contabilidad para no pagar impuestos.

El proyecto, aprobado este martes en tercer debate, establece que los contribuyentes que incurran en defraudación tributaria por B/.300 mil o más en un periodo fiscal, será castigado con penas de dos a cuatro años de prisión.

Luna explicó que la iniciativa no afecta a la mayoría de la población “no vamos a ir presos por no pagar impuestos, vamos a ir presos por omitir ingresos en mi declaración con intención, o crear estructuras de gastos que no son reales para disminuir la renta bruta”.

Además, también serán castigadas las empresas que se escudan en territorio panameño para evadir impuestos generados en otros países.

La iniciativa también es un requisito para que Panamá no ingrese nuevamente en la lista gris de GAFI, que hará su revisión al país en febrero próximo.

