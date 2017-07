Abogado explica que juez puede llamar audiencia o notificar por escrito sobre Martinelli

El abogado Francisco Carreira, con experiencia legal en EEUU, explicó este viernes que la ausencia de los fiscales en la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida no debe ser un impedimento, en caso que el juez Edwin G. Torres decida llamar a una audiencia para emitir una decisión sobre la petición de fianza de excarcelación a favor del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal.

Explica esto un día después que el fiscal Benjaming Greenberg envió un "aviso de no disponibilidad" a la Corte de Miami y en el que anuncia que la fiscalía estará fuera del país del 12 al 20 de julio.

Según Carreira estas comunicaciones entre los jueces y las partes son normales y consideradas de "cortesía" dentro del proceso, sin embargo si el juez tiene la necesidad de llamar a una audiencia puede hacerlo, siempre que notifique a la parte ausente con al menos tres días de antelación para preparse.

"La experiencia dentro del sistema federal es que hay una tremenda cortesía entre los jueces y las partes, los fiscales no van a presentar esto si previamente no han conversado con el juez, con la contraparte, esto no es sorpresa, esto sigue en un sistema que la ley lo permite, estoy seguro que hay comunicación previa", dijo Carreira.

El abogado agregó que en este caso específico, el juez Torres dijo en la última audiencia que si él llega a otorgar la fianza llamaría a una audiencia para dar a conocer los términos, no obstante puede comunicarse o negar la fianza por escrito. "Esta semana estuvo disponible la transcripción de toda la audiencia del día 20 de junio, en donde el juez lo que dice es que el va a fallar; en caso de que va a convocar a una audiencia será en una o dos semanas de ser necesario, pero él puede decidir esto por escrito", aseguró Carreira.

La defensa de Ricardo Martinelli en Estados Unidos presentó el pasado 4 de julio una nueva moción para apoyar la solicitud de una fianza.

En este escrito acusan a Panamá por presentar documentación "falsa" en la solicitud de extradición al exmandatario, pero Carreira asegura que dentro de estos procesos es común incorporar documentos que no necesariamente están en un expediente, además consideró que se trata de argumentos de fondo para el proceso de extradición, mas no para un proceso donde se trata de definir sobre la fianza de excarcelación.