Abogado demanda artículo del proyecto de ley que promueve la delación premiada

El abogado Ernesto Cedeño presentó la tarde este jueves una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 220, del proyecto de ley 245.

La demanda específica sobre dos párrafos del citado artículo que pretende aplicar los acuerdos de penas, estos son "...quien únicamente podrá negarlo por desconocimiento de los derechos o garantías fundamentales o cuando existan indicios de corrupción o banalidad" y la frase "o no se formularán cargos al imputado. En este último supuesto, se procederá al archivo de la causa".

Este documento ha generado críticas de los abogados quienes advierten que se busca ingresar la delación premiada y la posibilidad de acuerdos de penas que pueden caer en impunidad y que se revivió en medio del escándalo de corrupción de pagos de sobornos de Odebrecht.

De acuerdo con la demanda del abogado Cedeño, las frases demandas flagelan la Convención Americana de los Derechos Humanos, porque no se le escucha a la víctima en el acuerdo que deja la posibilidad de no imputar cargos, al actor de un delito. "La víctima no es oída en este acuerdo. Lo atacado debilita la certeza de castigo en una causa", recoge la demanda.

Uno de los que cuestionó el documento, es el abogado Jerry Wilson quien dijo que la medida tal como está, permitiría bajar la pena hasta en un tercio. Añadió como ejemplo que, una persona con 12 años de pena puede quedar en una de hasta 4 años.

Wilson dijo el miércoles en Telemetro Reporta que el documento crea una distorsión al querer inducirlo al sistema inquisitivo, porque en el Sistema Penal Acusatorio los acuerdos son presentados bajo control de un juez de garantías, una figura que en el sistema anterior, no existe.

Ante las críticas, el presidente Juan Carlos Varela explicó ayer que el documento se impulsa para evitar el hacinamiento en las cárceles y que ha coincidido con el caso Odebrecht.