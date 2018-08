Abogados de Martinelli: declaración de Porcell busca impedir que caso salga de la CSJ

El equipo de abogados del expresidente Ricardo Martinelli denunció este lunes en conferencia de prensa, que las declaraciones de terceros y en este caso, de la procuradora general Kenia Porcell tienen como propósito evitar que el caso pinchazos siga su curso en otro tribunal y no en la Corte Suprema de Justicia.

"No es posible que una dilatación, primero por una incapacidad del fiscal por dos semanas y viaje de vacacaciones de dos semanas, ahora se nos amanezca la opinión pública con declaraciones de la procuradura Porcell que no guardan relación con el proceso en la Corte...lo que se ha hecho es dilatar que se llegue al tribunal natural que le corresponde", expresó el abogado Carlos Carrillo, coordinador de la defensa legal de Martinelli.

Según Carrillo todas estas situaciones están ocurriendo cuando la Corte, por segunda vez, discute sobre la competencia en el proceso de pinchazos.

"Aquí se trata de una injerencia del Órgano Ejecutivo, que a través de la Procuradora está buscando efectos específicos frente al fracaso de una acusación contra Ricardo Martinelli", dijo.

Por su parte, el abogado Sidney Sittón advirtió que esperarán para conocer si se dará una investigación de oficio a la procuradora Porcell.

"Si la Corte no produce esa investigación como es su obligación vamos nosotros, a título personal, a presentar ante la Corte Suprema de Justicia denuncia formal en contra de la Procuradora General de la Nación y como prueba idónea la propia intervención de ella", expresó Sittón.

Agregó el abogado que la procuradora se muestra reticente a que la investigación baje de la Corte, al Ministerio Público aunque el caso no sería cerrado. "El caso no sería anulado, pero resulta que el poder político se ve insatisfecho, porque los tiempos para producir a su antojo una condena en contra de Ricardo Martinelli, ya no les estarían dando de cara a las elecciones de 2019".

En este punto coincide Luis Eduardo Camacho, vocero del exmandatario quien asistió a la conferencia y expresó al mantenerse el caso en la Corte solo buscan anular políticamente a Martinelli.

Ayer, en parte de la conversación con De León que reveló Porcell, la funcionaria aseguró que el magistrado le confirmó que el "caso de RM" está enredado y presionando con una supuesta grabación ilegal, se buscaría una decisión de los magistrados para "tumbar" el proceso al perder los magistrados la competencia.