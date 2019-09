Abogados denuncian reapertura de procesos contra Martinelli tras fallos en caso pinchazos

Miembros del equipo de defensa del Ricardo Martinelli, denunciaron este lunes la reapertura de algunos procesos contra el expresidente, tras darse a conocer el fallo emitido por el Tribunal de Juicio Oral, mediante el cual fue declarado no culpable por el caso de los pinchazos telefónicos.

"Son procesos que se habían abierto desde el año 2015, producto de la regla de especialidad debieron haber sido cerrados, pero recientemente la procuradora a sabiendas de que no podía recibir una querella contra Ricardo Martinelli, le recibió un proceso al señor Bosco Ricardo Vallarino, le está dando trámite como si aquí nada hubiese pasado, como si la ley no existiera, como que Panamá no respeta las norma internacionales y estamos con ese proceso abierto", explicó el abogado Roniel Ortiz.

Añadió que además hay otro proceso relacionado con el caso "Caja de Ahorros, que no entendemos por qué razón están tratando de hacer investigaciones cuando ellos saben que les está vedado por ley y por tratado, y hay uno del magistrado Pinilla que tampoco tenía razón de ser y es más, la diligencia que se hizo en medicina legal salió negativa porque este señor no se acuerda ni cuándo nació".

Ortiz reiteró que el juez de EEUU tomó la decisión de conceder la extradición de Ricardo Martinelli bajo estrictos principios de especiales que traían como consecuencia que el expresidente solamente podía ser investigado por el caso de los pinchazos.