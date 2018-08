Abogados señalan que caso pinchazos no se va a caer y De León debe acudir a la Fiscalía

Los abogados David Cuevas y Francisco Carreira, hicieron este viernes un análisis sobre las declaraciones de la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, sobre la reunión en que el magistrado presidente encargado de la Corte Suprema, Hernán De León, le confesó que fue grabado y el caso pinchazos lo iban a tumbar.

A juicio de Carreira, algunos de los señalamientos de la Procuradora "no tienen sentido, el primero de ellos es que el caso se va a caer, porque en ningún momento el caso de Ricardo Martinelli está en peligro de caerse". Otro aspectos que mencionó fue que algunos de los magistrados del Órgano Judicial se van a ir.

Carreira explicó que si se refería a que se iba a caer por al tema del amparo garantías que no fue admitido por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, considera que de haber sido acogido eso no signficaría que el caso se caería; y en el caso de los magistrados recordó que a la fecha el Ejecutivo aún no ha hecho los nombramientos de los nuevos magistrados principales y suplentes.

Por su parte, Cuevas señaló que la Procuradora hizo una advertencia oportuna, explicando que la Constitución prohíbe expresamente la presentación de acciones de inconstitucionalidad o amparos de garantías contra decisiones de la Corte o de su sala, además de que el Código Judicial prohíbe la presentación de amparos de garantías sucesivos.

"Ya en una ocasión la Corte recibió un amparo de garantías contra la decisión del magistrado Mejía de mantener la competencia del caso RM y no fue admitida. Pregunto, por qué permitieron que se presentara una segunda acción nuevamente contra una decisión del magistrado de la CJS, si las mismas razones por las que no se admitió el amparo la primera vez, fueron por las que no de admite ahora… tu no puedes presentar amparos sucesivo contra el mismo magistrado y contra la misma orden. Definitivamente que los tres órganos del Estado están en crisis, no solamente el Judicial, y yo tengo que rescatar la participación oportuna de la Procuradora, porque si ella no sale y advierte de esto, qué hubiese pasado ayer?", cuestionó Cuevas.

Por otro lado, señalaron que el magistrado De León no ha negado las revelaciones de Porcell, y él tiene que presentar la denuncia en la Fiscalía.

Ambos abogados señalaron que es prudente que los magistrados De León; Asunción Alonso, suplente del magistrado José Ayú Prado; y Efrén Tello, suplente del magistrado Luis Ramón Fábrega; se declaren impedidos en el caso de los pinchazos.

"Yo siento que con lo que la Procuradora le dijo al país, existen motivos graves para suponer que la imparcialidad del magistrado De León está totalmente empañada, allí la procuradora hizo mención de otros dos magistrados, Asunción y Tello, yo creo que los tres deberían separarse de seguir conociendo el caso RM", enfatizó Cuevas en la edición matutina de Telemetro Reporta.

En tanto Carreira señaló que esa solicitud ya fue presentada por los querellantes del caso, sin embargo no fue admitida. "Ya se presentó la solicitud para que se declaren impedidos, el escrito no fue recibido por la Corte porque estaban en ese momento en un pleno, pero creo que se debe insistir y se va a insistir nuevamente en presentarlo".