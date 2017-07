"No voy proteger a nadie", Abregó dispuesta a colaborar con Contraloría para auditorías en la AN

La diputada Yanibel Ábrego, presidenta de la Asamblea Nacional expresó este miércoles continuar colaborando con la Contraloría General de la República para las auditorías que realiza dentro del Legislativo sobre las donaciones y contratos a través de diputados.

Reiteró que quedan totalmente eliminados tod tipo de donativos o subsidios, tanto a los diputados como a las instituciones “no va a ver donativos para la Teletón 20-30 y concursos de Cable & Wireless Panamá, dentro de los objetos de gastos”.

Ábrego indicó que se devolvieron 511 cheques que fueron tramitados, acatando el fallo del 16 de marzo de 2017 de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional dichas donaciones.

Sobre el período que abrió la Contraloría para recibir testimonios a personas que se vieron estafadas o engañadas en el trámite de donaciones expresó que aspira a que las auditorías culminen los antes posibles y que el contralor Federico Humbert brinde ese informe al país.

"De salir algún diputado o funcionario señalado en estos informes le tocará darle la cara al país", al tiempo que dijo que no va proteger a nadie "el que no la debe no la teme".



Asimismo se refirió a la pronta conformación de las Comisiones Permanentes de las que ya tiene lista de los miembros del colectivo Panameñista y Cambio Democrático (CD) solo falta el Partido Revolucionario Democrático (PRD) por entregar.