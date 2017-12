Ábrego garantiza participación en votación para ratificar o no a magistradas designadas

635x357 La diputada y presidenta de la Asamblea Nacional (AN), Yanibel Ábrego. Foto/TR.

Ábrego asegura participación para ratificar o no a designadas a la CSJ.

La diputada y presidenta de la Asamblea Nacional (AN), Yanibel Ábrego garantizó este jueves su participación y no el voto de su suplente Maximino Rodríguez para la ratificación o no del nombramiento de Zuleyka Moore y Ana Lucrecia Tovar de Zarak como magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el periodo 2018-2027.

"Es un procedimiento normal, que siempre he realizado habilitando a mi suplente para que sesione conmigo alternadamente, sin embargo la que va a votar...voy hacer yo”, reaccionó Abregó a los cuestionamientos surgidos tras conocerse que ella junto a otros siete diputados anunciaron la habilitación de sus suplentes para el periodo que culmina el 31 de diciembre.

Al ser cuestionada hoy, por el propósito que esten los dos habilitados, la presidenta del Hemiciclo Legislativo respondió: “Yo como principal debo ir a firmar documentos y demás, yo no dejo mi curul vacía...siempre lo he hecho y consta en Secretaría General de la AN”.

Anunció que para enero del 2018 estarán presentando un proyecto de ley sobre curul vacía en el pleno legislativo se le descontara al diputado de su salario “así que para practicar con el ejemplo yo debo tener a mi suplente permanentemente en la curul,si yo no voy a estar”.

Según Ábrego la mayoria de los diputados del Cambio Democrático están en campaña para la elección de la nueva directiva del colectivo que se llevará a cabo en las convencionales del próximo 21 de enero de 2018 y están en “muchas reuniones” por esa situación tambien

Tambien justificó a algunos de sus copartidarios de Cambio Democrático que habilitaron a sus suplentes como es el caso de Mario Miller que habilitó a Celestino Baker y Edwin Zúñiga a Lucio Gálvez, ya que todos se están en campaña para la elección de la nueva directiva del colectivo que se llevará a cabo en las convencionales del próximo 21 de enero de 2018 y están en “muchas reuniones”.

Por su parte, Samir Gozaine, diputado y miembro de la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), indicó que ya terminó con su compromisos adquiridos en la provincia de Chiriquí y “está listo para ejercer su voto” en el único punto a tratar.

Asimismo, anunció que seguirá la línea dictada por dirigencia del PRD sobre magistradas designadas para la Corte Suprema de Justicia.

Abregó reiteró que la Asamblea Nacional se va a tomar su tiempo para que todas las personas participen y puedan presentar las observaciones que tengan respecto a los nombramientos de magistradas principales y suplentes de la CSJ.

Para la Sala Penal ha sido designada la abogada Zuleyka Moore y para la Sala Civil la abogada Ana Lucrecia Tovar de Zarak. En tanto que, Luis Camargo y Katia del Carmen Di Bello Becerrera están designados como magistrados suplentes de la Sala Civil y la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo.