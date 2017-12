La diputada y presidenta de la Asamblea Nacional (AN), Yanibel Ábrego garantizó este jueves su participación y no el voto de su suplente Maximino Rodríguez para la ratificación o no del nombramiento de Zuleyka Moore y Ana Lucrecia Tovar de Zarak como magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el periodo 2018-2027.