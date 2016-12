Absuelven a periodista holandés Okke Ornstein detenido en Panamá

635x357 Absuelven a periodista holandés detenido en Panamá.Foto/Committe to Protect Journalists .

El periodista holandés, Okke Ornstein recibió este jueves una absolución por parte de la Jueza Municipal Primero Penal, Yorlenis Fruto en el proceso por supuesto delito contra el honor en perjuicio de Claide Lowell.

Para esta sentencia Fruto se basó en que la valoración de las pruebas donde el Ministerio Público no ratificó los peritos al realizar la inspección ocular para establecer o no los comentarios por correo electrónico, por lo que consideró que el delito no estaba debidamente acreditado.

Antes de iniciar el acto de audiencia, la jueza Fruto resolvió dos incidentes que presentó la defensa particular: uno de nulidad, alegando que el imputado no fue notificado y el otro de especial y previo pronunciamiento, por haberse dado la extinción de la pena; pero ninguno fue admitido.

El periodista holandés estuvo detenido en Panamá desde el pasado 15 de noviembre, mientras que diversas organizaciones pedían su liberación.