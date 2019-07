Acodeco insiste a comerciantes que completen formulario de costos de bolsas reutilizables, habrá multas

El administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor (Acodeco), Jorge Quintero reiteró este lunes el llamado a los comerciantes a nivel nacional que optan por el cobro de las bolsas reutilizables que completen la “Declaración de costos de bolsas reutilizables” o formulario, disponible en el portal de la entidad.

Esto, tras nueve días en vigencia la Ley 1 de 19 de enero de 2018, que prohíbe el uso de bolsas plásticas con polietileno.

Quintero indicó que en caso que decidan aplicarles cargos a los consumidores, la Acodeco fiscalizará que sea a precio de costo, antes de imponer una sanción se iniciará un proceso de investigación.

"Habrá multas para personas que están haciendo las cosas bien pero no terminan de hacer el ciclo, ya que están vendiendo bolsas como dice la ley a costo, pero no forma parte del inventario de Acodeco. Para eso deben bajar el formulario ….y así nos damos cuenta que es a costo si la vende o la regala, recordemos que no están obligados a venderlas", expresó Quintero.

El administrador de Acodeco advirtió que los comercios: supermercados, minisúper, tiendas por departamento, farmacias y otros minoristas que no llenen el formulario y los funcionarios de Acodeco se encuentren levantando las actas serán sancionados, aunque las estén vendiendo como dice la Ley 1.

Agregó que los agentes económicos que no cumplan con las normas establecidas en la Ley 45 de 2007, serán multados con montos que inician desde B/.100.00, B/.500.00 hasta B/.1.000.

La Ley 1 señala que los comerciantes podrán optar por el cobro o no de las bolsas reutilizables. Para tal efecto, deberán remitir a la Acodeco el importe declarado de éstas si deciden aplicarse cargos a los consumidores.

La excepción a esta Ley, será “cuando por cuestiones de asepsia las bolsas de polietileno deban ser utilizadas para contener alimentos o insumos húmedos elaborados o preelaborados y no resulte factible la utilización de un sustituto compatible con la minimización del impacto ambiental”.

Cabe señalar que el 20 de enero de 2020, similar disposición deberá ser cumplida por los almacenes que no venden al detal y mayoristas.

Este es el formulario que los agentes comerciales deben descargar https://t.co/xsQKZqJ6iD para informar el precio de costo al que venderá la bolsa, si decidiera venderla. El objetivo de la Ley 1 de 2018 es reducir el consumo de bolsas. pic.twitter.com/B0yg2rFDFS — ACODECO Resuelve (@AcodecoResuelve) June 6, 2019

"Hemos encontrado bastante apoyo en los supermercados, en las abarroterías y minisúper no tanto", Jorge Quintero administrador de @AcodecoResuelve hace un balance de la implementación de la de Ley 1 de 2018. pic.twitter.com/cUVcQXxHBV — Telemetro Reporta (@TReporta) July 29, 2019