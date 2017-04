Acodeco detecta irregularidades en comercialización de pollos importados

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) detectó 211 paquetes de pollo importado congelado con anomalías, luego de realizar operativos los días 5 y 7 de abril, informó la institución este jueves.

Estos operativos responden a la denuncia hecha por la Asociación Nacional de Avicultores de Panamá (Anavip) que reveló las irregularidades en la venta del pollo importado en comercios de Panamá.

La Acodeco confirmó que se están vendiendo paquetes con etiqueta de producto fresco, sin embargo se ofrece congelado y excede los 12 meses de vigencia que establece el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 33-2007. De acuerdo con un comunicado de la Acodeco, otros paquetes no tenían la fecha de producción y la leyenda "manténgase en refrigeración/congelación".

El Reglamento establece los requisitos en el manejo de carne de aves, pollo, gallina y gallo procesado así como todo lo relacionado con el proceso de rotulado, etiquetado y almacenamiento. En su artículo 7, este Reglamento ordena que los rótulos se impriman en los envases o bien en papel o en otro material que pueda ser adherido.

También establece que estos rótulos no puende tener ninguna leyenda de significado ambiguo, ilustraciones o adornos que induzcan a error o engaño, ni descripciones del producto que no se puedan comprobar. Deben contener la expresión "manténgase en refrigeración, a una temperatura no mayor de 0 a 7 grados celsius, durante un máximo de diez días" o la expresión "manténgase en congelación, a una temperatura entre -22 y -18 grados celsius, durante un máximo de 12 meses".