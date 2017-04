Acodeco no ha detectado pollo importado que haya sido descongelado, García

Ante la denuncia hecha por la Asociación Nacional de Avicultores (Anavip) sobre el riesgo en la importación de pollo a Panamá y que es vendido en supermercados a nivel nacional, el director de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), aseguró que se están realizando una serie de inspecciones.

Óscar García detalló que durante la diligencias no han detectado a la fecha que productos importados hayan sido descongelados.

“Nosotros hasta el momento al menos no hemos encontrado pollo importado que se haya descongelado, no digo que no haya o no se este dando, nosotros hasta la fecha no lo hemos encontrado”, dijo.

Por otro lado indicó que se han detectado una serie de inconsistencias, tales como productos congelados que en la etiqueta dice fresh o fresco, pollo que no tiene la fecha de procesamiento, producto con fecha de procesamiento y vencimiento vigente, sin embargo la fecha de procesamiento supera el año establecido en el Reglamento Técnico de Importación de Productos Congelados, entre otras.