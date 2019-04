Acodeco registró B/. 88,900.00 en multas por historial de crédito de agentes económicos

A la fecha, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) registró B/. 88,900.00 por 52 multas de primera instancia a diferentes agentes económicos que incumplieron con la Ley de historial del crédito.

Fueron 21 multas a bancos por B/31.500.00, ocho a cooperativas por B/.16,600.00, y nueve a financieras por B/. 13,000.00, entre otras.

De acuerdo con la Acodeco, las irregularidades más denunciadas fueron: no rectificar el historial, no eliminar observación contra reserva, modificar cuenta de activa a cancelada y varias quejas donde el consumidor no tiene relación comercial con el agente que lo reportó en la APC.

La entidad detalló que los nombres de los agentes sancionados pueden visualizarse en el tablero de multas de la página web.