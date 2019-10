Actualmente hay 453 migrantes retenidos en albergues de Panamá según Gozaine

La directora de Migración, Samira Gozaine, detalló este lunes ante la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y Familia de la Asamblea Nacional, que actualmente hay un total de 453 migrantes irregulares retenidos en albergues del país.

Esto tras responder a un cuestionario con preguntas relacionadas a la situación actual de los migrantes en Panamá y la trata de personas.

ESTADÍSTICAS:

Cifras actuales de la población recluída en los albergues adscritos al Sevicio Nacional de Migración:

Albergue masculino - 76 retenidos (1 hindú víctima de tráfico humano)

Albergue femenino – 16 retenidas (2 cubanas víctimas de tráfico humano)

Albergue en Darién – 204 retenidos (Utilizan Panamá como tránsito nada más)

Centro de Retención Temporal en Gualaca – 157 migrantes irrgulares (esta cifra es fluctuante dependiendo de los que entren a la frontera)

"Los migrantes ilegales son los que han incumplido las normas, no tienen documentación y no han hecho sus papeles a tiempo, los migrantes irregulares son los que ingresan a través del Darién, y continúan el flujo ordenado por nuestro territorio hacia el norte”, explicó Gozaine.

“Los que entran por las diferentes trochas, al llegar a la fronteran llegan en malas condiciones de salud: deshidratados, desnutridos, con infecciones en la piel... ellos son atendidos por el personal de forma primaria y se les traslada de ser necesario”, detalló.

Se han realizado 227 expulsiones y deportaciones en los últimos dos meses: por incumplimiento de normas migratorias, estadías vencidas, violación de controles migratorios y a personas indocumentadas, y un total de 964 migrantes se han ido a través de retorno voluntario.

Gozaine mencionó que entre el 2014 y 2019, entraron a Panamá a través de todos los controles migratorios un total 17 millones de extranjeros.

Gozaine afirmó que el 15 de julio de 2019 se solicitó al contralor Federico Humbert, practicar una auditoría forence para el caso de las regularizaciones de migración para saber el destino de los recursos recaudados por estos procesos, a fin de auditar programas migratorios, como el Crisol de Razas. Sin embargo hasta el momento, no han podido contar con este personal, por lo que la información que manejan es la que reposa en los archivos de la entidad.

El contralor por su parte, el 29 de julio sugirió a través de una nota “remitir su solicitud a la unidad de auditoría interna de su institución que se encuentra facultada para lo requerido”.

“Lo que estamos diciendo es que no tenemos expertos forenses que realizaron la auditoría, el departamento de Finanzas, a través del Jefe del Despacho, realizó la auditoría con personal de los departamentos", dijo Gozaine.

“Ellos realizaron la auditoría y esa información indicaba que había 120 mil personas regularizadas pero en una auditoría con nuestro prsonal determinamos que había 250 mil personas”, explicó.

A través de crisol de razas, 190 mil personas han obtenido su residencia temporal, algunos con carnet de dos años, otros de seis y otros de hasta 10 años. “Una vez vencidos, se les da residencia definitiva ... según decreto del exmandatario Varela”, agregó Gozaine.

Se conoció que la alimentación de los inmigrantes comprende de un millon 300 mil dólares al año. “Pero nos cuesta muchos más la deportación... se debe pagar los custodios que deben estar allí. Las aerolíneas nos permiten deportar uno a la vez y se pagan los boletos de los deportados, más los de los custodios y sus viáticos”, explicó.

Mencionó que durante su gestión no se ha deportado a nadie con VIH positivo, sin embargo sí conoce que en la adminstración anterior hubo dos casos donde una de las personas no fue deportada y otra sí. Ante esto señaló que la responsabilidad de las deportaciones no recaen sobre funcionarios comunes sino sobre el director de la entidad que lo autorice en su momento. Ambos casos están siendo investigados por la Defensoría del Pueblo.

La directora Samira Gozaine en este momento responde cuestionario en la Asamblea Nacional, sobre la situación actual de migrantes en Panamá, ante la Comisión de la mujer, la niñez, la juventud y la familia presidida por la H.D. Zulay Rodríguez.