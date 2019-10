Advierten a la ciudadanía sobre estafas perpetradas por financieras falsas

Las autoridades realizan investigaciones acerca de una nueva modalidad de estafa perpetrada por empresas financieras falsas, ante lo cual se hace un llamado a las personas a extremar las medidas preventivas para no ser víctimas.

El subdirector de Investigación Judicial (DIJ) Manuel Bonome, explicó que el modus operandi utilizado consiste en la creación de empresas fantasmas, sin autorización legal, que se dedican a ofrecer préstamos al público, y la estafa consiste en pedir al cliente el pago de dinero por un seguro adelantado o la comisión del trámite de los préstamos, y luego cuando se concreta el pago, se desvinculan de los mismos.

Detalló que que estos préstamos son ofrecidos principalmente mediante plataformas digitales y redes sociales, y los hacen llamativos al no no colocan restricciones específicas y no exigir estabilidad laboral, no revisan el historial de la Asociación Panameña de Crédito (ACP), dicen entregar el préstamos en un tiempo corto, y con una tasa mínima de interés.

Por su parte, Sanya Salcedo, directora general de Empresas Financiera del Ministerio de Comercio e Industria, explicó que estas empresas fantasmas utilizan nombres muy parecidos al de empresas legales, sin embargo les quitan alguna coma o alguna letra, ante lo cual hace un llamado a los ciudadanos a que antes de establecer una relación contractual revisen que la empresa está legalmente autorizada.

Indicó que en la página web de la entidad www.mici.gob.pa tienen la lista de las empresas legalmente aurtorizadas.

"Las empresas financieras establecidas en este listado no solicitarán ningún tipo de comisiones, ni seguros por adelantado... además, que los cargos o gastos de los préstamos son descritos e incluidos en los respectivos contratos de préstamos".

Por otro lado, Bonome informó que actualmente desarrollan una investigación a fin de desmantelar esta red de estafadores, sin embargo, es una diligencia complicada al realizarse a través de plataformas digitales, lo que requiere dar seguimiento a las direcciones I.P. y correos electrónicos.