635x357 Advierten sobre empresas no idóneas que operan como financieras. Foto Ilustrativa/Dreamstime.

Una advertencia sobre supuestas empresas y personas naturales dedicadas a ofrecer préstamos a través de anuncios, sin ser idóneas para proceder como entidades reguladas para el ejercicio de esta actividad, fue emitida este lunes por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

A través de la Dirección General de Empresas Financieras, indicó que varias entidades no cuentan con la autorización para ejercer la actividad de Empresa Financiera, como lo establece la ley no. 33 del 26 de junio de 2002 y reglamentada por el decreto ejecutivo no. 213 del 26 de octubre del 2010.

“Es prudente alertar al público en general, la necesidad de informarse a satisfacción antes de entablar relaciones contractuales con supuestas empresas que ofrecen este tipo de servicios, por lo que se recomienda asegurarse que éstas cuenten con la autorización para ejercer la actividad que promueven”, enfatizó Amilcar Ábrego, director de Empresas Financieras.

Señala que entre las empresas que no cuentan con la debida facultad para realizar este tipo de negociaciones, ni con la autorización de utilizar la palabra “Financiera” o sus derivados, se encuentran Crediefectipanama, Apoyo Financiero Panamá, Inversiona S.A.; también Multicréditos Panamá, Préstamos Efectivos y Melita Koren.

Agrega que se ha logrando establecer el uso de avisos de Operaciones falsos y la inexistencia de las autorizaciones que exige la ley, por locual han comunicado estos hechos al Ministerio Público y a la Policía Nacional (DIJ).

Cabe señalar a través de la página web del Mici www.mici.gob.pa. la ciudadanía puede realizar consultas y verificar la información de empresas y entidades con facultad para este tipo de trámites.