Advierten de proyecto de ley que reforma la Ley Orgánica de la CSS

Ema Pinzón, dirigente de los pacientes de enfermedades crónicas advirtió sobre la posible flexibilización en la introducción de medicamentos, a través del proyecto de Ley 762 que reforma la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS) y dicta otras disposiciones, propuesta por la diputada perredista Zulay Rodríguez.

“La propuesta de Zulay tiene muchas cosas buenas, como las multas a los proveedores que están acostumbrados a estar pidiendo prórrogas constantemente y ponen en riesgo a la población”, enfatizó, sin embargo se refirió específicamente al artículo 9 de este proyecto al que calificó como “un gran riesgo”.

Este artículo establece que “la Caja de Seguro Social podrá adquirir directamente con los laboratorios, casas fabricantes o sus representantes en los países de alto estándar o en aquellos países donde los productos cuenten con certificado de libre venta y certificado de buenas prácticas de manufactura del laboratorio o casafabricantes” los medicamentos.

Para Pinzón, la compra directa, si el producto viene con calidad certificada, no resulta un problema, no obstante considera que este artículo libera algunas compras del registro sanitario. “La autoridad sanitaria panameña no va a avalar el producto, y si se mete un producto que no tenga las reglas necesarias ¿quién va responder por nosotros?”, puntualizó.

“Hay países que les interesa promover el negocio en su país... dan los certificados de libre venta como quien da una carta de referencia y sin ningún tipo de vigilancia sanitaria”, sostuvo Pinzón refiriéndose a la flexibilidad que brinda este proyecto de Ley.

La dirigente mencionó que ya hicieron las recomendaciones correspondientes y esperan que sean tomadas en cuenta.

Por otro lado, Pinzón señaló que llevan alrededor de cinco años denunciando el desabastecimiento de medicinas. Ligia Álvarez del Colegio Nacional Farmacéutico la secundó diciendo que siempre ha habido problemas de desabastecimiento, sin embargo nunca se había dado una crisis tan grande como la actual.

Álvarez, mencionó que este gremio seguirá con manifestaciones hasta que sus propuestas sean escuchadas. “Cada institución usa una ley diferente... proponemos que utilicen la misma ley, homologar las leyes y resolver la siutuación”, acotó.

Finalmente, hicieron un llamado a la población para que no se perciba como responsables del desabastecimiento a los farmaceutas “en direcciones donde se dan las decisiones se desplaza al farmacéutico y se coloca al personal que no tiene la formación académica y profesional para este puesto y es difícil que alguien que no sepa del tema tome buenas decisiones... el que atiende es solo la cara de esto”, indicó.