Afectados por accidentes en Metro Bus rechazan participación de Sánchez Fábrega en reuniones

Las personas afectadas por accidentes de tránsito donde se han visto involucradas unidades del Metro Bus, expresaron este lunes su molestia por la demora en el desarrollo de una reunión que se había programado para abordar el tema sobre el pago de las indemnizaciones que están exigiendo.

Asimismo manifestaron su rechazo a la participación de Carlos Sánchez Fábrega, presidente Junta Directiva del Transporte Masivo de Panamá, en esas reuniones, señalando que hace aproximadamente tres años los dejó “abandonados en el hecho de que no nos iban a indemnizar y que Presidencia iba asumir el cargo para las indemnizaciones”.

“Ahora resulta ser que el señor nuevamente aparece a tirar por el vacío todo lo que hemos hecho hasta el día de hoy. No queremos a ese señor en ninguna reunión de nosotros si él no toma decisiones, dos años nos estuvo manteniendo a base de mentiras, llevándonos a diferentes lugares por un pedacito de puré y un pedacito de pollo, eso no lo queremos más, nosotros queremos ya respuestas precisas y concisas en este momento”, enfatizó una de las afectadas, Yahaira Reyes.

Añadió que de no obtener respuesta por parte de las autoridades, no descartan acciones de protesta, cierres de calles, incluso llegar hasta la sede el Vaticano en Panamá, para pedir que un represente del papa Francisco los escuche.

“Nosotros estamos dispuestos a cierres de calles, aún a pesar de que vea personas discapacitadas, sin piernas, con bastones otras personas que no han podido venir porque están parapléjicas en sus casas y en este momento también estamos asumiendo la responsabilidad de irnos a la sede del Vaticano para amarrarnos allá entre todos para que un representante del Santo Padre venga,nos atienda y nos escuche, porque si aquí hay plata de urgencia notoria para comprar licor, si hay plata para viajar a rusia, entonces hay plata de urgencia notoria para pagarle a los 34 afectados que hemos sido lesionados tanto físicas, psicológicas, económicamente en todos estos siete años que tenemos de padecimientos”, enfatizó Reyes.

Cabe señalar que este lunes se llevó a cabo una reunión en la Casa Alianza, en la cual se les brindó un informe sobre los avances logrados para la atención de las necesidades y la reparación material de los afectados. Para el jueves 9 de agosto se tiene programada una segunda reunión en la Defensoría del Pueblo.

Con colaboración de Lizsara Angulo, periodista de RPC Radio