Alcalde separado de Arraiján se toma oficinas municipales, llevó cerrajeros para abrir las puertas

El alcalde separado del distrito de Arraiján en Panamá Oeste, Pedro Sánchez, acudió a las instalaciones del municipio con cerrajeros e ingresó al lugar para “lavar su imagen y para poner orden en el municipio”.

Sánchez hizo un recorrido en los diferentes departamentos e instaló funcionarios de confianza en el lugar.

Esto tras una carta que envió la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la que indica al Concejo que se suspenden los efectos de la resolución que lo separaba del cargo y lo enviaba de vacaciones por cuatro meses.

En diciembre del 2018, la CSJ falló a favor de una Resolución Queja N° 008-18 de 5 de marzo de 2018 que dejaba en firme la decisión adoptada por el gobernador de Panamá Oeste, Temístocles Herrera de separar del cargo a Sánchez, quien es investigado por faltas administrativas y extralimitación de funciones.

A Sánchez lo reemplazó durante estos cuatro meses en el cargo, la vicealcaldesa del distrito de Arraiján, Militza Palma, quien se mantiene en la fiscalía denunciando el hecho y ha asegurado en declaraciones anteriores que encontró un Municipio en quiebra, cuando asumió el control.

También detalló que halló deudas por más de un millón de dólares, botellas, y mal manejo de los fondos de la descentralización. Además, indicó que unos 23 funcionarios no marcaban, no aparecían en lista y cobraban sus salarios, por lo que procedió a realizar despidos.

Tras la última resolución de la CSJ que suspendía la separación del cargo de Sánchez, el Concejo Municipal emitió una resolución de vacaciones proporcionales por 28 días para continuar con las investigaciones. De acuerdo con Palma, Sánchez cobró el cheque de estas vacaciones, dando a entender que las aceptaba.

Sánchez alegó que como no firmó la presidenta del Concejo, la resolución no tenía validéz. Mientras que Palma explicó que fue firmada por el vicepresidente dado que la encargada no estaba en el país en ese momento.

Por el momento el personal del Municipio de Arraiján no está atendiendo.

Al lugar llegaron unidades de la Policía Nacional para salvaguardar los intereses del Estado.