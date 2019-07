Alcalde de Barú asegura que encontró un municipio en quiebra y hará reducción de personal

El alcalde electo en Barú, Marcos Beitia, aseguró que este municipio chiricano está en quiebra, pues encontró deudas y salarios no pagados desde hace más de 3 meses.

Beitia reveló a los medios que ante tal situación tendrá que reducir el personal existente en el municipio en un 50 % y declaró que en las arcas no hay dinero ni para pagar el agua ni la luz.

"Yo me aparecí por primera vez (al Municipio) el viernes 28 a ver cuáles eran los pagos y no se pagó nada, solo cobraron los de alta jerarquía y no le pagaron a los más vulnerables , pero hay mucho arrastre que se le debe 2, 3 o 4 meses de salarios, a otras personas se les debe 8 años de vacaciones, o sea que estamos desempolvando", explicó Beitía.

El alcalde, ante esta situación, solicitará que se le haga un audito forense al municipio y a todas las juntas comunales que lo constituyen. El anterior alcalde de este municipio fue Franklyn Valdés.