Alcalde de Colón dice que aumento en gastos de representación fue legal, anuncia derogación

Ante los cuestionamientos en su contra, Alex Lee, alcalde del distrito de Colón anunció la derogación del Acuerdo N°101-40-23 del 6 de agosto de 2019, mediante el cual se aumentó los gastos de representación y movilización a B/.10,800.00.

El salario base del alcalde de Colón es de B/.3,500.00. Es decir, su salario base más el aumento en gastos de representación hacían una suma de B/.14,300.00.

Lee justificó lo contenido en este acuerdo e indicó que la partida de gastos de representación nunca aumentó, sino que disminuyó y se hizo una redistribución por medio de rangos.

“ El acuerdo fue un acto de transparencia, eso no teníamos porque mandar a Gaceta, pero el que no la debe no la teme, por eso lo mandamos a Gaceta. Lo que hicimos lo hicimos legal y moral, nosotros lo pusimos en Gaceta Oficial porque no había nada que esconder, pero como reitero nosotros no gobernamos a espalda del pueblo, y al escuchar el clamor del pueblo con mucha humildad hemos decicido en consejo municipal hacer la solicitud de la derogación del acuerdo”, manifestó el alcalde.

Confirmó que llegó a cobrar estos montos tras el aumento y dijo que los devolverá.

Informó que además de la derogación del acuerdo, se reducirá los gastos de B/.3,500.00 a B/.3,000.00 y los de movilización de B/.4,500.00 a B/.3,000.00.

Con respecto a la circulación de un video en el que Lee aparece junto al actual diputado Jairo Salazar, hablando de forma burlesca y despectiva, el alcalde de Colón dijo que ese era un video de hace 7 años.

“ Esa es la campaña sucia de la gente que quiere los puesto políticos de nosotros, aquí los puestos se ganan con votos no con campaña sucia”, señaló.





Alcalde de Colón, Alex Lee, anuncia derogación de acuerdo con el que se aumentó gastos de representación. https://t.co/xWtLIKqXRe Vía @CortezDelfia #TReporta pic.twitter.com/rVPXqN0DFw — Telemetro Reporta (@TReporta) September 10, 2019