Alcalde de Panamá confirma que continuará con proyectos heredados en su informe de 100 días

José Luis Fábrega, alcalde del Municipio de Panamá, ofreció esta mañana el informe de lo que ha sido su gestión en los primeros 100 días.

Frente a medios y colaboradores, Fábrega aseguró que continuará con los proyectos heredados por la pasada administración de José Isabel Blandón, que incluyen la renovación de la ciudad.

Fábrega indicó que heredó proyectos a un costo de B/. 300 millones, pero destacó que se está buscando la plata para concluirlos. Eso sí, advirtió que muchas empresas no han cumplido con lo pautado en los planos y se les está llamando la atención por ello.

El alcalde reseñó su gestión indicando que en 100 días ha instalado dos cajas pluviales y un sistema de bombeo para recolección y manejo de aguas en calle Uruguay y calle 47 para evitar las inundaciones del área. Ha realizado operativos de rescate de indigentes de las calles e inspecciones en Salsipuedes.

Fábrega señaló que ha realizado siembra de plantones, la campaña "Chifea tu bolsa" con la que busca eliminar el plástico, la Feria Municipal del Libro, el Arte y la Cultura, Jornadas de esterilización y limpieza en playas, lo que habla de su gestión por el medioambiente.

Mientras que en lo relacionado a los ONG firmó un convenio con estas y entregó donaciones al Residencial Años Dorados.

Finalmente entre sus acciones más contundentes Fábrega reveló que aumentó el salario a B/. 800 a 75 funcionarios municipales que laboran en la Alcaldía entre 1970 y 1990 y a los que ganaban B/. 600 e hizo el lanzamiento del proyecto Tramitación Digital para modernizar la institución.

Fábrega también habló de la reciente contratación del exrector de la Universidad de Panamá Gustavo García de Paredes, y destacó sobre este asesor que confía en él, pues ha salido libre de los procesos juduciales que se le han interpuesto y le está aconsejando en el manejo del presupuesto municipal.

"No ha sido condenado de nada, es una persona que goza de mi entera confianza, ese para mí es el requisito más importante que hay. Es una persona que, independientemente que por el tema de su edad, trabaja más que mucho de nosotros y viene trabajando no solamente el tema del presupuesto, viene dándonos asesoría por los largos años que tiene de trabajar en la primera casa de estudio, Universidad de Panamá, no veo nada pecaminoso, el morbo lo han creado algunos medios", sentenció Fábrega.

Con colaboración de Nitzia Ríos, periodista de RPC Radio.