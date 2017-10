Alcaldesa de Remedios rechaza construcción de casa de citas.

La alcaldesa de Remedios en la provincia de Chiriquí, Dayana Valerín, rechazó la intención de construir una casa de citas en la entrada de este distrito y cuestionó la autorización del gobernador Hugo Méndez para esa construcción, instándole a que en futuras ocasiones haga las consultas respectivas.

“Para mi es de alta sopresa que llegase a nuestro escritorio en el despacho municipal un aval suyo para la construcción de una casa de ocasión en Remedios, no porque una casa de ocasión sea ilícita, es un negocio totalmente lícito y que va a generar impuesto al municipio, sin embargo reconociendo que Remedios es un pueblo con tantas necesidades, que tenemos tantos problemas sociales donde tenemos un alto índice de deserción escolar, donde por nuestra circunscripción somo víctimas continuas del trasiego de drogas… a futuro estimado compañero, cuando tenga que tomar este tipo de decisiones que son correctas y que la ley lo ampara a usted, por favor consulte a las comunidades”, declaró.

Añadió que el pueblo de Remedios no quiere que se haga esa construcción y que ella “no va a dar los permisos que correspondan, llévenme donde quieran llevarme no lo voy a hacer, porque mi pueblo merece respeto, cuando yo vea que en mi pueblo están las canchas adecuadas, están los programas adecuados para sacar a nuestros niños adelante, para mitigar el consumo de drogas, cuando veamos una proyección social diferentes, entonces habrá lugar para un push, hoy por hoy no lo necesitamos, para eso están los callejones que hasta hoy han sido bien utilizados”, resaltó.

Con relación al parador fotográfico que se encuentra ubicado en el lugar donde se tiene previsto construir la casa de citas, reconoció que se está ocupando la servidumbre de la vía, sin embargo no es el único, por lo cual señala que si van a tumbar ese letrero también de deben tumbar los otros “porque todos los paradores fotográficos están mal ubicados”, puntualizó.