Alcaldía de Panamá extiende horario de centros nocturnos por el Día del Trabajo

Por motivo del Día del Trabajo, la Alcadía de Panamá decretó que el miércoles 1 de mayo, los centros nocturnos ubicados en este distrito, podrán operar hasta las 6:00 a.m. de ese día.

La medida permite que los centros nocturnos y de expendio de bebidas alcohólicas, puedan ser exceptuados del horario normal establecido, mediante el decreto Alcaldicio No.016 de 11 de abril de 2019.

Los establecimientos de consumo de bebidas alcohólicas se rigen bajo el siguiente horario: de domingo a miércoles de 9:00 a.m. hasta las 3:00 a.m. del siguiente día; y de jueves a sábados de 9:00 a.m. hasta las 4:00 a.m. del siguiente día; este puede ser modificado por las autoridades en días feriados y festivos.